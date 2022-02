Putin povedal Macronovi, že stiahne vojakov z Bieloruska

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) si podáva ruku s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Kyjeve 8. februára 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 20. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin povedal francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že má v úmysle stiahnuť ruských vojakov z Bieloruska ihneď, ako sa skončia prebiehajúce rusko-bieloruské vojenské cvičenia.Putin to uviedol počas nedeľňajšieho telefonátu s Macronom, ktorý trval 105 minút. Uvádza sa to vo vyhlásení francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorá upozornila, že prípadné sťahovanie ruských vojsk z Bieloruska budú musieť potvrdiť informácie z terénu.Podľa Macronovej kancelárie Putinove slová zrejme protirečia predchádzajúcemu vyhláseniu bieloruskej vlády, podľa ktorej ruskí vojaci zostanú v Bielorusku dlhšie, než bolo plánované.Emmanuel Macron okrem toho v nedeľu absolvoval telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V priebehu najbližších hodín by mal rokovať aj s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a americkým prezidentom Joeom Bidenom s cieľom odvrátiť hrozbu ruského útoku na Ukrajinu.Podľa Elyzejského paláca by mohol absolvovať ešte aj ďalšie telefonáty s britským premiérom Borisom Johnsonom, talianskym predsedom vlády Mariom Draghim a ďalšími partnermi.Spoločné manévre Ruska a Bieloruska s názvom Spojenecké odhodlanie 2022 mali pôvodne trvať od 10. do 20. februára. Po skončení cvičenia sa ruskí vojaci aj technika mali vrátiť na domovské základne.Bieloruské ministerstvo obrany však v nedeľu oznámilo, že cvičenie bude ďalej pokračovať v súvislosti so zhoršením situácie vo východoukrajinskom Donbase a zvýšením vojenských aktivít v krajinách susediacich s Ruskom a Bieloruskom.Západné krajiny predpokladajú, že Rusko do Bieloruska premiestnilo krajiny okolo 30.000 vojakov, ako aj dôležité zbraňové systémy, protilietadlové strely či stíhačky. Obávajú sa, že by mohli byť nasadené počas invázie na Ukrajinu, ktorej metropola Kyjev leží len 80 kilometrov od bieloruských hraníc.