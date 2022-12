Putin Scholzovi: Útoky na ukrajinskú infraštruktúru sú nevyhnutné

Moskva 2. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatkovom telefonáte s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom povedal, že ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru sú "nevyhnutné". Putin zároveň obvinil Západ, že presadzuje "deštruktívnu" politiku, uviedol Kremeľ. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Takéto opatrenia sa stali vynútenou a nevyhnutnou odpoveďou na provokatívne útoky Kyjeva na ruskú civilnú infraštruktúru," napísal Kremeľ po telefonáte v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské energetické zariadenia. Išlo o prvý telefonát Putina so Scholzom od polovice septembra.



"Pozornosť sa upriamila na deštruktívnu líniu západných štátov vrátane Nemecka, ktoré pumpujú kyjevský režim zbraňami a cvičia ukrajinskú armádu," dodal Kremeľ. To, ako aj komplexná politická a finančná podpora pre Ukrajinu podľa Moskvy vedie k tomu, že "Kyjev úplne odmieta myšlienku akýchkoľvek rokovaní", píše agentúra Reuters.



Kyjev už viackrát uviedol, že k rokovaniam s Moskvou o ukončení konfliktu na Ukrajine pristúpi len vtedy, ak Rusko prestane útočiť na Ukrajinu a stiahne svoje jednotky z ukrajinského územia.



Putin v telefonáte hovoril takisto o tom, že Rusku by malo byť umožnené zúčastniť sa na vyšetrovaní incidentov, ktoré šéf Kremľa označil ako "teroristické útoky" na plynovody Nord Stream v Baltskom mori, napísal Kremeľ.