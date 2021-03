Putin povedal, že po zaočkovaní mal mierne vedľajšie účinky

Moskva 28. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pociťoval po zaočkovaní vakcínou proti koronavírusu mierne vedľajšie účinky. V nedeľu to povedal v rozhovore pre ruskú televíziu Rossija 1, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na ruskú agentúru Interfax.



"Zobudil som sa na druhý deň ráno po zaočkovaní a zdalo sa mi, že ma mierne bolia svaly," povedal Putin s tým, že v mieste vpichu cítil nepríjemný pocit. Zvýšenú teplotu však podľa svojich slov nemal.



Putin dostal prvú dávku vakcíny proti covidu v utorok večer 23. marca. Následne to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez toho, aby spresnil, ktorou vakcínou bol 68-ročný Putin konkrétne zaočkovaný. Ruský premiér to neprezradil ani počas nedeľňajšieho rozhovoru. O ktorú vakcínu ide vie podľa neho len lekár, ktorý ho ňou zaočkoval.



Na rozdiel od mnohých svetových lídrov ako napríklad amerického prezidenta Joe Bidena, pápeža Františka či britskej kráľovnej Alžbety II., ktorí dostali vakcínu verejne, Putinovi ju podali v súkromí.



Kremeľ ešte predtým oznámil, že Putin dostane jednu z troch ruských očkovacích látok - všetky z nich sú podľa jeho slov účinné a spoľahlivé.



Rusko vyvinulo tri vakcíny proti koronavírusu - Sputnik V, EpiVacCoronu a CoviVac -, hoci najviac sa pozornosť zameriava na Sputnik, pomenovaný po prvej družici vypustenej do vesmíru Sovietskym zväzom.