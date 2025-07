Putin poveril vedením ministerstva dopravy Andreja Nikitina

Moskva 7. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok poveril doterajšieho námestníka ministra dopravy Andreja Nikitina vedením rezortu. Ruský líder k tomuto rozhodnutiu pristúpil po tom, čo v pondelok ráno odvolal ministra dopravy Romana Starovojta na základe prezidentského dekrétu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



Starovojt bol ministrom vyše roka od mája 2024 a Moskva bezprostredne neuviedla dôvod jeho nečakaného odvolania. Bývalý minister predtým zastával takmer päť rokov funkciu gubernátora Kurskej oblasti na západe krajiny. Niekoľko mesiacov po jeho odchode z úradu ukrajinské jednotky prekročili hranicu a vpadli do Kurskej oblasti.



Nikitin pôsobil na poste námestníka ministra dopravy od februára. Predtým zastával od roku 2017 funkciu gubernátora Novgorodskej oblasti.



Podľa zákonov by mal ministrov v Rusku schvaľovať parlament. Premiér bude preto musieť predložiť Nikitinovu kandidatúru Štátnej dume. Pokiaľ to poslanci odsúhlasia, prezident podpíše dekrét o jeho vymenovaní za ministra.