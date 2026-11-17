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Putin pred návštevou Číny prijal v Kremli delegáciu z KĽDR
Severná Kórea sa počas vojny na Ukrajine stala jedným z hlavných spojencov Moskvy.
Autor TASR
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Moskva 16. novembra (TASR) - Kremeľ v pondelok pripustil, že ruský prezident Vladimir Putin by sa mohol stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ak sa aj on zúčastní na tohtotýždňovom summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to uviedol v čase, keď sa Putin v Kremli stretol s delegáciou vládnucej severokórejskej Strany práce Kórey, informovala agentúra AFP.
Toto prijatie sa uskutočnilo krátko pred Putinovou návštevou Číny, kde sa má stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Severná Kórea sa počas vojny na Ukrajine stala jedným z hlavných spojencov Moskvy. Pchjongjang v roku 2024 vyslal vojakov, aby bojovali proti ukrajinským jednotkám v Kurskej oblasti ležiacej na západe Ruska a susediacej s Ukrajinou.
„Nikdy nezabudneme na hrdinstvo kórejských bojovníkov, ktorí bojovali bok po boku s ruskými vojakmi,“ povedal Putin severokórejskému predstaviteľovi Jo Jong-wonovi. Zároveň uviedol, že Rusko plánuje do konca roka odhaliť súsošie venované „spoločnému hrdinskému činu vojakov Ruskej federácie a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky“.
Ukrajina a západné krajiny počas celej vojny tvrdia, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane a vojenskú techniku. Podľa Kyjeva sa dodávky zbraní v poslednom období zvyšujú.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to uviedol v čase, keď sa Putin v Kremli stretol s delegáciou vládnucej severokórejskej Strany práce Kórey, informovala agentúra AFP.
Toto prijatie sa uskutočnilo krátko pred Putinovou návštevou Číny, kde sa má stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Severná Kórea sa počas vojny na Ukrajine stala jedným z hlavných spojencov Moskvy. Pchjongjang v roku 2024 vyslal vojakov, aby bojovali proti ukrajinským jednotkám v Kurskej oblasti ležiacej na západe Ruska a susediacej s Ukrajinou.
„Nikdy nezabudneme na hrdinstvo kórejských bojovníkov, ktorí bojovali bok po boku s ruskými vojakmi,“ povedal Putin severokórejskému predstaviteľovi Jo Jong-wonovi. Zároveň uviedol, že Rusko plánuje do konca roka odhaliť súsošie venované „spoločnému hrdinskému činu vojakov Ruskej federácie a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky“.
Ukrajina a západné krajiny počas celej vojny tvrdia, že Severná Kórea dodáva Rusku zbrane a vojenskú techniku. Podľa Kyjeva sa dodávky zbraní v poslednom období zvyšujú.