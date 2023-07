Putin pred novinármi obhajoval stupňujúce sa zásahy voči odporcom

Moskva 30. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu obhajoval stupňujúce sa zásahy voči odporcom v Rusku počas "ozbrojeného konfliktu" na Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúr AFP, DPA a AP.



"Píše sa rok 2023 a Rusko je zapojené do ozbrojeného konfliktu so susedom. A myslím si, že vo vnútri krajiny by mal existovať určitý postoj k ľuďom, ktorí nám škodia," vyhlásil Putin.



"Musíme mať na pamäti, že na to, aby sme dosiahli úspech, a to aj v konfliktnej zóne, musí každý dodržiavať určité pravidlá," dodal. Ruský prezident odpovedal na otázku reportéra, ktorý ho požiadal, aby sa vyjadril k nedávnemu uväzneniu divadelnej režisérky Jevgenije Berkovičovej a sociológa Borisa Kagarlického. "Títo ľudia boli zatknutí za slová, ktoré povedali alebo napísali. Je to normálne?" spýtal sa Putina Andrej Kolesnikov, reportér denníka Kommersant.



Kritika ofenzívy Moskvy na Ukrajine bola v Rusku postavená mimo zákon a väčšina prominentných členov tamojšej liberálnej opozície je buď vo väzení či v exile, pripomína AFP. Ruské úrady minulý týždeň zadržali aj bývalého veliteľa separatistov a nacionalistického blogera Igora Girkina pre obvinenia z "extrémizmu" po tom, čo kritizoval Putina.



Ruský prezident zároveň v protiklade s tvrdeniami Kyjeva a Západu poprel ukrajinské úspechy na frontovej línii, píše agentúra DPA. "Nie, k žiadnym väčším zmenám nedošlo," povedal v sobotu večer novinárom v Petrohrade. "Nepriateľ bol samozrejme všade zastavený a zatlačený späť," dodal.



Zhruba 17 mesiacov po začiatku ruskej útočnej vojny na Ukrajine však hlásili nedávno ukrajinské ozbrojené sily oslobodenie dediny Staromajorske na juhovýchode krajiny. K postupu Kyjeva malo dôjsť aj pri meste Bachmut v Doneckej oblasti.



Putin tiež reportérom uviedol, že v stredu na budúci týždeň plánuje uskutočniť telefonát s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko sa donedávna angažovalo za predĺženie čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov z prístavov v Čiernom mori. Platnosť dohody vypršala v noci na 18. júla a Rusko ju odmietlo predĺžiť, čo vyvolalo nesúhlas medzinárodného spoločenstva.



Putin sa v sobotu zároveň podľa všetkého snažil zľahčovať skutočnosť, že sa v auguste nezúčastní osobne na summite skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v juhoafrickom Johannesburgu, ale pripojí sa prostredníctvom videokonferencie.



Juhoafrická republika je signatárom zmluvy o zriadení Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý v marci vydal na Putina zatykač v súvislosti s nezákonným deportovaním ukrajinských detí do Ruska. Šéfa Kremľa by teda juhoafrické úrady mali v prípade jeho príchodu do krajiny zatknúť.



Putin sa v sobotu vyjadril, že si nemyslí, že je jeho prítomnosť na summite BRICS "dôležitejšia", než jeho prítomnosť v Rusku, cituje AP. Na summite ho zastúpi ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.