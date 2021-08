Putin pred voľbami nariadil vyplatiť seniorom jednorazový príspevok

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v utorok dekrét, na základe ktorého bude seniorom v krajine vyplatený v septembri príspevok v hodnote 10.000 rubľov (zhruba 135 eur). Podľa kritikov ide o pokus Putinovej strany Jednotné Rusko kúpiť si podporu voličov pred septembrovými voľbami do Štátnej dumy. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Leonid Volkov, ktorý je blízkym spolupracovníkom uväzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, označil na sociálnej sieti Telegram uvedený jednorazový príspevok za "propagandu a podplácanie voličov".



Putin tiež v utorok na zjazde vládnej strany Jednotné Rusko navrhol podobný príspevok vo výške 15.000 rubľov (172 eur) pre vojakov a ďalších príslušníkov bezpečnostných zložiek. Okrem toho predstavil aj volebný program strany, píše DPA.



Ako uvádza agentúra AP, preferencie Jednotného Ruska začali prudko klesať v roku 2018 po tom, ako vláda schválila kontroverzný plán dôchodkovej reformy, ktorou sa zvýšil vek odchodu do penzie.



Podľa údajov štátneho inštitútu VTsIOM sa preferencie strany Jednotné Rusko pohybujú v súčasnosti na úrovni 30 percent, čo je podstatne menej v porovnaní s poslednými voľbami do Štátnej dumy v roku 2016. Strana v súčasnosti disponuje v Štátnej dume troma štvrtinami kresiel.



Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku budú konať počas troch dní – 17., 18. a 19. septembra. Občania budú voliť poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve budú konať doplňujúce voľby do mestskej Dumy.



Rusi naposledy rozhodovali o zložení Štátnej dumy v roku 2016. Vo voľbách vtedy drvivo zvíťazila strana Jednotné Rusko vedená vtedajším premiérom Dmitrijom Medvedevom. So ziskom 343 kresiel získala pohodlnú ústavnú väčšinu. Voľby ale mali najnižšiu účasť v histórii, len necelých 48 percent.