Putin pred voľbami sľúbil rozsiahle sociálne reformy

Moskva 29. februára (TASR) - Rozsiahle sociálne opatrenia avizoval šéf Kremľa Vladimir Putin vo svojom štvrtkovom prejave o stave krajiny, s ktorým vystúpil pred poslancami oboch komôr ruského parlamentu dva týždne pred voľbami hlavy štátu. Informovala o tom agentúra DPA.



Putin oznámil nový program podpory rodín, zahŕňajúci sociálne hypotéky, vyššie daňové úľavy na deti a regionálne sociálne programy, ktoré budú financované z federálneho rozpočtu.



Minimálna mzda by sa mala do roku 2030 zvýšiť z 19.000 rubľov mesačne (okolo 192 eur) na 35.000 rubľov (353 eur).



Putin, ktorý je v Rusku ako prezident či predseda vlády pri moci už viac ako 24 rokov, priznal, že 13,5 milióna obyvateľov stále žije pod hranicou chudoby, a to najmä vo veľkých rodinách. Finančná situácia približne 30 percent veľkých rodín je podľa neho neistá, toto číslo by sa malo do roku 2030 znížiť na 12 percent.



Putin avizoval, že približne bilión rubľov sa má vynaložiť na modernizáciu systému zdravotnej starostlivosti. Ďalšie peniaze pôjdu na vybudovanie 350.000 nových športových zariadení. Tieto dve opatrenia majú zabezpečiť, aby sa priemerná dĺžka života v Rusku do roku 2030 zvýšila zo súčasných 73 na 78 rokov.



Putin oznámil i spustenie programu nazvaného Čas hrdinov od 1. marca, ktorý je určený pre veteránov a účastníkov tzv. špeciálnej operácie, ako sa v Rusku oficiálne nazýva vojenská invázia na Ukrajinu. Tieto osoby budú môcť prioritne získať vzdelanie na popredných univerzitách. Už od roku 2022 platí v Rusku zákon, ktorý uľahčuje deťom veteránov vojny na Ukrajine prijatie na univerzity.



Prezidentské voľby v Rusku sa konajú od 15. do 17. marca, Putin v nich však nemá vážneho konkurenta.