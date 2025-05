Moskva 15. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal prezidentský výnos, ktorým predlžuje platnosť obranného plánu Ruskej federácie na roky 2021 – 2025 o ďalšie dva roky, teda do roku 2027. Vyplýva to z prezidentského výnosu zverejneného vo štvrtok Kremľom a citovaného agentúrou TASS, píše TASR.



Obranný plán na roky 2021 – 2025 platí od 12. novembra 2020 a jeho cieľom bolo určiť smerovanie obrany Ruskej federácie v kontexte aktuálnych bezpečnostných výziev a geopolitickej situácie. Vo zverejnenom dokumente Putin nariaďuje zmeniť termíny v pôvodnom texte tak, aby sa jeho platnosť predĺžila až do roku 2027.



Prvý obranný plán v histórii Ruska bol schválený v januári 2013. Definuje potenciálne riziká a hrozby pre bezpečnosť štátu, ako aj koordinované opatrenia v základných oblastiach, ako sú rozvoj ozbrojených síl, realizácia zbrojných programov, mobilizačná príprava a územná obrana.



Obranný plán Ruskej federácie na roky 2021 – 2025 je strategický dokument, ktorý určuje hlavné smerovanie ruskej obrany a bezpečnostnej politiky v danom období. Podrobnosti dokumentu sú verejnosti neprístupné.



Analytici naznačujú, že tento obranný plán definuje priority v oblastiach, ako je modernizácia armády, jadrové odstrašovanie a pripravenosť na konfliktné scenáre zahŕňajúce NATO alebo susedné štáty. Súčasný geopolitický kontext – vrátane ruskej vojny proti Ukrajine – naznačuje, že dokument bol pravdepodobne upravený tak, aby zahŕňal dlhodobé ciele týkajúce sa kontroly nad okupovanými ukrajinskými územiami.



Rusko totiž na okupovaných oblastiach Ukrajiny pokračuje v ich militarizácii, pričom napríklad zvolené samosprávy nahrádza veteránmi z takzvanej špeciálnej vojenskej operácie - ako Rusko označuje vojnu rozpútanou svojou armádou voči Ukrajine. Moskva implementuje aj integračné programy určené na upevnenie kontroly Kremľa prostredníctvom štruktúr riadenia riadených veteránmi vojny na Ukrajine.