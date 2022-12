Moskva 16. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin poskytol v piatok indickému premiérovi Naréndrovi Módímu "základne hodnotenie" konfliktu na Ukrajine. Obe strany počas telefonátu vyjadrili tiež spokojnosť s narastajúcou bilaterálnou spoluprácou. Oznámil to Kremeľ, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že Putin predostrel Módímu svoje hodnotenie konfliktu na Ukrajine na žiadosť Módího. Lídri okrem toho vyjadrili v telefonáte spokojnosť so spoluprácou na vysokej úrovni a so svojím "privilegovaným strategickým partnerstvom". Hovorili o prospektoch spolupráce svojich krajín v oblastiach, ako sú investície, energetika, poľnohospodárstvo, doprava a logistika.



Módího kancelária uviedla, že indický premiér počas telefonátu so šéfom Kremľa zopakoval svoju výzvu, že dialóg a diplomacia sú jediným spôsobom na dosiahnutie pokroku v ukrajinskom konflikte.



Módí sa podobne vyjadril aj na septembrovom summite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO), kde Putinovi povedal, že "súčasná éra nie je érou vojny".



India sa stala jedným z hlavný kupcov ruských energií po tom, čo Západ uvalil na Rusko sankcie pre februárovú inváziu na Ukrajinu, v dôsledku ktorej sa prudko znížil nákup ruskej ropy a plynu zo Západu.