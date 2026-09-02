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Putin premenoval plánovaný projekt Sila Sibíri 2 na Sila Bajkalu
Projekt je dlhodobo pozastavený pre nezhody ohľadom ceny plynu, ktorý by mal prepravovať.
Autor TASR
Vladivostok 2. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin premenoval plánovaný projekt plynovodu Sila Sibíri 2 na Sila Bajkalu. Uviedol to v stredu minister energetiky Sergej Civiľov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Sme v záverečných fázach pred výstavbou projektu, predtým známeho ako Sila Sibíri 2, ale vďaka Vladimirovi Vladimirovičovi (Putinovi), pomenoval ho, doslova, Sila Bajkalu,“ vyhlásil Civiľov na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku.
Plánovaný 2600-kilometrový plynovod by mal prepravovať ročne 50 miliárd kubických metrov plynu z polostrova Jamal na severe Sibíri cez Mongolsko až do Číny. Doplniť by mal existujúci plynovod Sila Sibíri 1, ktorý v minulom roku prepravil z Ruska do Číny 38 miliárd kubických metrov plynu.
Projekt je dlhodobo pozastavený pre nezhody ohľadom ceny plynu, ktorý by mal prepravovať. Putin tvrdí, že cena plynu bude založená na vzorci podobnom tomu, ktorý Rusko používa na výpočet nákladov na dodávky do Európy.
„Sme v záverečných fázach pred výstavbou projektu, predtým známeho ako Sila Sibíri 2, ale vďaka Vladimirovi Vladimirovičovi (Putinovi), pomenoval ho, doslova, Sila Bajkalu,“ vyhlásil Civiľov na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku.
Plánovaný 2600-kilometrový plynovod by mal prepravovať ročne 50 miliárd kubických metrov plynu z polostrova Jamal na severe Sibíri cez Mongolsko až do Číny. Doplniť by mal existujúci plynovod Sila Sibíri 1, ktorý v minulom roku prepravil z Ruska do Číny 38 miliárd kubických metrov plynu.
Projekt je dlhodobo pozastavený pre nezhody ohľadom ceny plynu, ktorý by mal prepravovať. Putin tvrdí, že cena plynu bude založená na vzorci podobnom tomu, ktorý Rusko používa na výpočet nákladov na dodávky do Európy.