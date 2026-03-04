Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin prepustil dvoch maďarských občanov zajatých Rusmi na Ukrajine

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.

Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo a boli „násilne mobilizovaní“ ukrajinskými úradmi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.

Putin podotkol, že otázku prepustenia zajatcov v utorok v spoločnom telefonáte nastolil maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý požiadal, aby zvážili možnosť prepustenia týchto občanov držaných v zajatí ruskou armádou.

Rozhodol som sa prepustiť dve osoby. Môžete ich, ako požiadal premiér, vziať so sebou do lietadla, ktorým ste prileteli a ktorým sa vrátite do Budapešti,“ vyhlásil Putin.

Šéf maďarskej diplomacie zverejnil na Facebooku päťminútový živý prenos zo stretnutia, na ktorom Putin ubezpečil Szijjártóa, že si je vedomý situácie na trhu s ropou a plynom a chápe, čo maďarskú vládu znepokojuje.

Sľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil dodávky. „Vždy sme boli spoľahlivými dodávateľmi,“ zdôraznil ruský prezident.

Na Ukrajine žije početná maďarská menšina, a to najmä v Zakarpatskej oblasti. Medzi Kyjevom a Budapešťou vznikli v posledných rokoch viaceré spory týkajúce sa občianstva, vzdelávania a práv maďarskej menšiny na Ukrajine.
