Putin prepustil dvoch maďarských občanov zajatých Rusmi na Ukrajine
Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 4. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo a boli „násilne mobilizovaní“ ukrajinskými úradmi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.
Putin podotkol, že otázku prepustenia zajatcov v utorok v spoločnom telefonáte nastolil maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý požiadal, aby zvážili možnosť prepustenia týchto občanov držaných v zajatí ruskou armádou.
„Rozhodol som sa prepustiť dve osoby. Môžete ich, ako požiadal premiér, vziať so sebou do lietadla, ktorým ste prileteli a ktorým sa vrátite do Budapešti,“ vyhlásil Putin.
Šéf maďarskej diplomacie zverejnil na Facebooku päťminútový živý prenos zo stretnutia, na ktorom Putin ubezpečil Szijjártóa, že si je vedomý situácie na trhu s ropou a plynom a chápe, čo maďarskú vládu znepokojuje.
Sľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil dodávky. „Vždy sme boli spoľahlivými dodávateľmi,“ zdôraznil ruský prezident.
Na Ukrajine žije početná maďarská menšina, a to najmä v Zakarpatskej oblasti. Medzi Kyjevom a Budapešťou vznikli v posledných rokoch viaceré spory týkajúce sa občianstva, vzdelávania a práv maďarskej menšiny na Ukrajine.
