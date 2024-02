Putin presunul stretnutie s Erdoganom na obdobie po voľbách

Moskva 26. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin presunul plánované stretnutie s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom na obdobie po ruských prezidentských voľbách. Oznámil to v pondelok Kremeľ, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Prezident (Putin) má až do volieb vcelku plný a intenzívny program. Program pána Erdogana je tiež veľmi plný," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov o plánovanom stretnutí. Dodal, že prípravy na stretnutie pôvodne naplánované na február napriek tomu pokračujú.



Prezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia v polovici marca, pričom sa očakáva, že v nich Putin získa ďalší šesťročný mandát.



V prípade jej uskutočnenia to bude prvá návšteva ruského prezidenta v členskej krajine NATO od vypuknutia vojny na Ukrajine vo februári 2022.



Putin cestuje v poslednom čase do zahraničia málo, pričom Medzinárodný trestný súd (ICC) na neho vydal zatykač pre podozrenie z páchania vojnových zločinov na Ukrajine.



Šéf Kremľa sa v pondelok s Erdoganom telefonicky zhováral pri príležitosti 70. narodenín tureckého prezidenta, uviedol Kremeľ. Ruský prezident počas telefonátu podľa Kremľa vyzdvihol Erdoganov záväzok voči turecko-ruským vzťahom.