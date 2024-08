Putin pricestoval do Azerbajdžanu na štátnu návštevu

Moskva/Baku 18. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu pricestoval do Azerbajdžanu na dvojdňovú štátnu návštevu. Na programe je podľa Kremľa aj stretnutie s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom so zreteľom na otázku urovnania konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Kľúčové oficiálne a pracovné stretnutia sú podľa agentúry TASS naplánované na pondelok. Očakáva sa, že Putin sa tiež zúčastní na obradoch kladenia vencov k hrobu bývalého azerbajdžanského prezidenta Hejdara Alijeva a k pamätníku Večného ohňa venovanému obetiam boja za nezávislosť Azerbajdžanu.



S Alijevom bude ruský prezident diskutovať o rozvoji strategického partnerstva medzi ich krajinami, ako aj o medzinárodných a regionálnych otázkach. Kremeľ už predtým avizoval, že lídri spolu podpíšu niekoľko dohôd o posilnení bilaterálnej spolupráce.



Zároveň sa očakáva vyjadrenie Putina k mierovým rokovaniam medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré sa týkajú ukončenia dlhoročného konfliktu o región Náhorný Karabach. Baku vlani v septembri obsadilo túto enklávu a porazilo arménske separatistické sily, ktoré ju ovládali tri desaťročia. Rusko je tradične považované za blízke Arménsku, ale odmietlo zasiahnuť na strane Jerevanu, ktorý Moskvu obvinil z neadekvátnej podpory.



Arménsko a Azerbajdžan viedli o Náhorný Karabach dve vojny - začiatkom 90. rokov a v roku 2020. Náhorný Karabach podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu.



Agentúra DPA si všíma, že šéf Kremľa štátnu návštevu Azerbajdžanu absolvuje aj napriek tomu, že v ruskej Kurskej oblasti pokračuje vpád ukrajinských jednotiek, ktoré tam od 6. augusta podľa vyjadrení Kyjeva ovládli desiatky obcí a posilnili svoje pozície.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v roku 2023 zatykač na Putina a na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Azerbajdžan však nie je signatárom Rímskeho štatútu, na základe ktorého bol ICC zriadený. Putin preto do krajiny podľa DPA môže cestovať bez obáv zo zatknutia. Azerbajdžan naposledy navštívil v septembri 2018.