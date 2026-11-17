< sekcia Zahraničie
Putin pricestoval do Číny, mal by sa tam stretnúť s Trumpom a Sim
Putin, Trump a Si sa stretnú vo štvrtok a rokovať by mali o jadrových arzenáloch svojich krajín.
Autor TASR
Šen-čen 17. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pricestoval do Číny, kde by sa mal stretnúť so svojimi náprotivkami z USA a Číny Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom. Informovali o tom ruské štátne médiá, píše TASR.
Lietadlo so šéfom Kremľa podľa ruskej štátnej agentúry TASS pristálo na Medzinárodnom letisku Šen-čen Pao-an a v Šen-čene sa zúčastní na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Putin, Trump a Si sa stretnú vo štvrtok a rokovať by mali o jadrových arzenáloch svojich krajín. Šéf Bieleho domu v utorok vyhlásil, že by sa s Putinom stretol aj bilaterálne, ak by sa taká možnosť naskytla.
Lietadlo so šéfom Kremľa podľa ruskej štátnej agentúry TASS pristálo na Medzinárodnom letisku Šen-čen Pao-an a v Šen-čene sa zúčastní na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).
Putin, Trump a Si sa stretnú vo štvrtok a rokovať by mali o jadrových arzenáloch svojich krajín. Šéf Bieleho domu v utorok vyhlásil, že by sa s Putinom stretol aj bilaterálne, ak by sa taká možnosť naskytla.