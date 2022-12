Putin pricestoval do Minska na rokovania s Lukašenkom

Moskva/Minsk 19. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v pondelok do bieloruského hlavného mesta Minsk na rokovania s tamojším lídrom Alexandrom Lukašenkom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruská štátna televízia odvysielala zábery, na ktorých vidieť Putina, ako vychádza z lietadla na zasneženom letisku v Minsku, kde ho pred bilaterálnymi rokovaniami privítal jeho blízky spojenec Lukašenko.



Bieloruský prezident umožnil Rusku využiť územie svojej krajiny ako jeden z východiskových bodov pre februárový vojenský útok Moskvy na susednú Ukrajinu. Do tamojšej vojny sa však doposiaľ priamo nezapojil, hoci sa opakovane objavujú obavy, že by tak mohol urobiť.



Lukašenkova kancelária v piatok potvrdila, že obaja prezidenti budú počas Putinovej pracovnej návštevy rokovať v Paláci nezávislosti v Minsku. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že obaja lídri budú najskôr rokovať vo dvojici a následne sa k nim pridajú aj viacerí ministri, aby prediskutovali otázky súvisiace s "bielorusko-ruskou integráciou".