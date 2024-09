Putin pricestoval do Mongolska napriek zatykaču

Ulánbátar 2. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok pricestoval na štátnu návštevu do Mongolska, ktoré uznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC). Ten na šéfa Kremľa vydal zatykač pre vojnové zločiny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Kyjev už minulý týždeň apeloval na Mongolsko, aby Putina po príchode zatklo a vydalo súdu v Haagu, ktorý ho vlani spolu s ruskou ombudsmankou Marijou Ľvovovou-Belovovou obvinil v súvislosti s nútenými deportáciami detí z Ukrajiny na ruské územie.



Kremeľ tieto obvinenia poprel ako politicky motivované a z Putinovej plánovanej cesty do Mongolska nevyjadril žiadne obavy. Do krajiny ho podľa Kremľa pozval prezident Uchnaagijn Chürelsüch, s ktorým sa stretne v utorok.



Od vydania zatykača ide o prvú návštevu ruského prezidenta krajiny, ktorá je ICC. Podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC riadi, sú jeho členské krajiny povinné konať na základe zatykača, ak sa daná osoba nachádza na ich území. AP však upozorňuje, že ICC na to nemá vytvorený žiadny vynucovací mechanizmus.



"Mongolsko by porušilo svoje medzinárodné záväzky ako člen ICC, ak by umožnilo Putinovi návštevu bez toho, aby ho zatklo," vyhlásila Maria Elena Vignoliová, právna poradkyňa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch.



Privítanie Putina "by bolo nielen urážkou mnohých obetí zločinov ruských síl, ale tiež by podkopalo kľúčovú zásadu, že nikto, bez ohľadu na to, akú má moc, nie je nad zákonom," zdôraznila.



Zatknúť Putina v roku 2023 odmietla aj Juhoafrická republika, v ktorej sa Putin plánoval zúčastniť na summite štátov BRICS. Od návštevy krajiny však napokon upustil a na schôdzke ho zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.