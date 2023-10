Putin pricestoval do Pekingu na fórum Jeden pás, jedna cesta

Peking 17. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v utorok do Pekingu, kde sa zúčastní na fóre čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta. V stredu má absolvovať aj stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Lietadlo so šéfom Kremľa pristálo v utorok ráno na letisku v Pekingu. Čína je dôležitým partnerom Ruska a nepriamo ho podporuje aj počas vojenskej invázii na Ukrajine. Oficiálne však zaujíma neutrálny postoj, pripomína DPA.



Putin sa na v poradí treťom fóre čínskej ekonomickej iniciatívy zúčastní v dňoch 17. až 18. októbra. Zároveň to je jeho prvá cesta mimo územia postsovietskych krajín od marca minulého roka, keď naňho Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal zatykač za nezákonnú deportáciu ukrajinských detí do Ruska.



Čína neratifikovala Rímsky štatút, zmluvu, ktorá zaväzuje členov ICC dodržiavať jeho rozhodnutia, preto nemusí zatykač z Haagu uplatňovať.