Putin pricestoval do Ženevy na schôdzku s Bidenom

Ženeva 16. júna (TASR) - Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin pricestoval v stredu do švajčiarskej Ženevy na schôdzku so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom, informovala televízia Prvý kanál.



Lietadlo s ruským prezidentom pristálo na ženevskom letisku. Lietadlo s Bidenom tam pristálo už v utorok, pričom amerického prezidenta privítal švajčiarsky prezident Guy Parmelin.



Putin z letiska zamieri do vily La Grange, kde sa uskutoční prvé osobné stretnutie oboch prezidentov od Bidenovej inaugurácie. Malo by trvať štyri až päť hodín. Po rokovaniach absolvujú samostatné tlačové konferencie.



Summit sa koná v čase vyostrených vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Obe strany tvrdia, že ich vzťahy sú najhoršie od konca studenej vojny.