Putin pricestoval na návštevu Emirátov, chce rokovať o Gaze i Ukrajine

Abú Zabí 6. decembra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v stredu pricestoval do Spojených arabských emirátov (SAE), kde chce rokovať o rope, obchodných vzťahoch, ale aj o vojnovom konflikte medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Putin po prílete do SAE pred novinármi uviedol, že má v úmysle oboznámiť vedenie hostiteľskej krajiny aj "so situáciou okolo ukrajinskej krízy," informovala TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruský prezident vyzdvihol, že "SAE ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN veľmi prispievajú k stabilizácii situácie vo svete". Túto krajinu zároveň označil za hlavného obchodného partnera Ruska v arabskom svete.



Ešte v stredu Putin odcestuje do Saudskej Arábie, kde sa stretne s korunným princom Muhammadom bin Salmánom.



Kremeľ vo vyhlásení pred začiatkom Putinovej návštevy v Rijáde ocenil "veľký význam udržiavania dialógu s (saudskoarabským) kráľovstvom pre zachovanie mieru a bezpečnosti na Blízkom východe a v severnej Afrike".



Agentúra AFP pripomenula, že ide len o tretiu cestu ruského vodcu mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu, odkedy ruská armáda vo februári roku 2022 rozpútala vojnu voči Ukrajine. Predtým Putin navštívil Irán a Čínu. Vynechal však augustový summit zoskupenia veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v Juhoafrickej republike - údajne, aby nevyvolal "politickú šou", a chýbal aj na summite G20 v septembri.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal na Putina zatykač za údajné deportácie detí z Ukrajiny. Krajiny, ktoré sú signatármi Rímskeho štatútu ICC, sú teraz povinné Putina zatknúť po jeho vstupe na ich územie. AFP podotkla, že SAE, ani Saudská Arábia nepodpísali zakladajúcu zmluvu ICC, čo znamená, že túto povinnosť nemajú.



Agentúra AFP poznamenala, že Rusko sa opäť snaží presadiť sa na globálnej scéne a hľadá spojencov aj medzi na suroviny bohatými a vplyvnými krajinami Blízkeho východu.



Krátko po Putinovi - v piatok a v sobotu - v SAE privítajú ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a Putin vo štvrtok po svojom návrate v Moskve prijme iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího. AFP konštatuje, že Irán a Rusko sa snažia posilňovať svoje ekonomické a vojenské väzby v situácii, keď čelia sankciám zo strany Západu.