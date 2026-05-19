Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Zahraničie

Putin pricestoval na oficiálnu návštevu Číny

.
Na snímke Vladimír Putin a Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Podľa záberov štátnej televízie CCTV ho privítala vojenská kapela.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 19. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pricestoval na dvojdňovú návštevu Pekingu, kde sa stretne aj so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. V piatok návštevu Číny ukončil aj americký prezident Donald Trump, píše TASR podľa agentúry AFP.

Putinovo lietadlo pristálo v Pekingu krátko po 23.15 h miestneho času (17.15 h SELČ). Podľa záberov štátnej televízie CCTV ho privítala vojenská kapela.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok potvrdil, že v delegácii ruského prezidenta budú podpredsedovia vlády, mnohí ministri a vedúci predstavitelia ruských štátnych a súkromných spoločností pôsobiacich v Číne.

Putin a Si Ťin-pching by mali diskutovať o aktuálnych bilaterálnych otázkach, o spôsoboch ďalšieho prehĺbenia partnerstva a strategickej spolupráce medzi oboma krajinami, ako aj o kľúčových medzinárodných a regionálnych otázkach.
.

Neprehliadnite

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

PRIESKUM:Najdrahším nákupom okrem bývania je pre väčšinu Slovákov auto

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť