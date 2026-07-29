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Putin prijal demisiu lídra Udmurtskej republiky
Brečalova nedávno zaregistrovali ako kandidáta vládnej strany Jednotné Rusko vo voľbách do Štátnej dumy, kde má viesť regionálnu kandidátnu listinu.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prijal demisiu Alexandra Brečalova, najvyššieho predstaviteľa Udmurtskej republiky na východe európskej časti Ruska. Kremeľ uviedol, že Brečalov, ktorý región viedol od roku 2017, odstúpil na vlastnú žiadosť v súvislosti s prechodom do inej funkcie.
Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), dočasným vedením Udmurtska Putin poveril Oľgu Abramovovú, ktorá v poslednom období pôsobila ako poradkyňa federálneho ministra poľnohospodárstva.
Brečalova nedávno zaregistrovali ako kandidáta vládnej strany Jednotné Rusko vo voľbách do Štátnej dumy, kde má viesť regionálnu kandidátnu listinu.
Udmurtsko sa v uplynulých dňoch stalo cieľom úderov ukrajinských bezpilotných lietadiel. Brečalov ich označil za „najmasívnejší útok“ dronov na bližšie nešpecifikované objekty v regióne. Neskôr vyšlo najavo, že cieľom bola základňa ruských štátnych hmotných rezerv (Rosrezerv). Z analýzy družicových snímok vyplýva, že objekt údajne utrpel len menšie škody.
Putin v posledných rokoch pravidelne obmieňa vedenie ruských regiónov. Odchádzajúci oblastní gubernátori a prezidenti republík často oficiálne končia vo funkcii „na vlastnú žiadosť“ alebo „v súvislosti s prechodom do inej práce“, pričom ich dočasne nahrádzajú funkciou dočasne poverení úradníci vymenovaní prezidentom až do ďalších volieb.
Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), dočasným vedením Udmurtska Putin poveril Oľgu Abramovovú, ktorá v poslednom období pôsobila ako poradkyňa federálneho ministra poľnohospodárstva.
Brečalova nedávno zaregistrovali ako kandidáta vládnej strany Jednotné Rusko vo voľbách do Štátnej dumy, kde má viesť regionálnu kandidátnu listinu.
Udmurtsko sa v uplynulých dňoch stalo cieľom úderov ukrajinských bezpilotných lietadiel. Brečalov ich označil za „najmasívnejší útok“ dronov na bližšie nešpecifikované objekty v regióne. Neskôr vyšlo najavo, že cieľom bola základňa ruských štátnych hmotných rezerv (Rosrezerv). Z analýzy družicových snímok vyplýva, že objekt údajne utrpel len menšie škody.
Putin v posledných rokoch pravidelne obmieňa vedenie ruských regiónov. Odchádzajúci oblastní gubernátori a prezidenti republík často oficiálne končia vo funkcii „na vlastnú žiadosť“ alebo „v súvislosti s prechodom do inej práce“, pričom ich dočasne nahrádzajú funkciou dočasne poverení úradníci vymenovaní prezidentom až do ďalších volieb.