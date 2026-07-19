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Putin prijal šéfku diplomacie KĽDR, poďakoval za podporu vo vojne
Severná Kórea podľa dostupných informácií vyslala na podporu ruskej armády približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 19. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu opätovne ocenil Severnú Kóreu (KĽDR) za podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. V Kremli prijal severokórejskú ministerku zahraničných vecí Čche Son-hui, ktorú na návštevu do Ruska pozval šéf diplomacie Sergej Lavrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Chcel by som ešte raz vyjadriť svoju vďaku za podporu pre špeciálnu vojenskú operáciu, ktorú momentálne vykonávame,“ povedal Putin. Termínom „špeciálna vojenská operácia“ predstavitelia Moskvy označujú ruskú inváziu na Ukrajinu z 24. februára 2022.
Severná Kórea podľa dostupných informácií vyslala na podporu ruskej armády približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti. Predchádzalo tomu podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu uzavreli Putin a vodca KĽDR Kim Čong-un.
Šéf Kremľa podľa videa zverejneného Kremľom v nedeľu vyhlásil, že Rusko „nikdy nezabudne na hrdinské činy“ severokórejských vojakov, ktorí budú podľa neho „ctení rovnako ako“ ako tí ruskí. Ocenil tiež vzájomné porozumenie, ktoré sa podarilo nadviazať s Kimom. Vzťahy medzi našimi krajinami sa rozvíjajú vo všetkých oblastiach, vyhlásil Putin.
Podľa severokórejskej ministerky bude Pchjongjang naďalej neochvejne podporovať snahy Ruska zamerané na obranu „suverenity, bezpečnostných záujmov, územnej celistvosti, ako aj na riešenie základných príčin ukrajinskej krízy“, uviedla agentúra TASS.
Severná Kórea okrem vyslania vojakov podľa AFP poskytla Rusku aj zbrane na podporu jeho vojnového úsilia. Výmenou za to podľa odborníkov dostala od Moskvy finančnú pomoc, potraviny, dodávky energie a vojenskú technológiu. Kim Čong-un začiatkom tohto roka prisľúbil Putinovi bezpodmienečnú podporu.
„Chcel by som ešte raz vyjadriť svoju vďaku za podporu pre špeciálnu vojenskú operáciu, ktorú momentálne vykonávame,“ povedal Putin. Termínom „špeciálna vojenská operácia“ predstavitelia Moskvy označujú ruskú inváziu na Ukrajinu z 24. februára 2022.
Severná Kórea podľa dostupných informácií vyslala na podporu ruskej armády približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti. Predchádzalo tomu podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu uzavreli Putin a vodca KĽDR Kim Čong-un.
Šéf Kremľa podľa videa zverejneného Kremľom v nedeľu vyhlásil, že Rusko „nikdy nezabudne na hrdinské činy“ severokórejských vojakov, ktorí budú podľa neho „ctení rovnako ako“ ako tí ruskí. Ocenil tiež vzájomné porozumenie, ktoré sa podarilo nadviazať s Kimom. Vzťahy medzi našimi krajinami sa rozvíjajú vo všetkých oblastiach, vyhlásil Putin.
Podľa severokórejskej ministerky bude Pchjongjang naďalej neochvejne podporovať snahy Ruska zamerané na obranu „suverenity, bezpečnostných záujmov, územnej celistvosti, ako aj na riešenie základných príčin ukrajinskej krízy“, uviedla agentúra TASS.
Severná Kórea okrem vyslania vojakov podľa AFP poskytla Rusku aj zbrane na podporu jeho vojnového úsilia. Výmenou za to podľa odborníkov dostala od Moskvy finančnú pomoc, potraviny, dodávky energie a vojenskú technológiu. Kim Čong-un začiatkom tohto roka prisľúbil Putinovi bezpodmienečnú podporu.