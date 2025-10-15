< sekcia Zahraničie
Putin prijal sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru
Putin ocenil sýrske parlamentné voľby, ktoré sa konali začiatkom mesiaca, ako „veľký úspech“ a povedal, že pomôžu konsolidovať spoločnosť.
Autor TASR
Moskva 15. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu v Kremli prijal dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru na ich prvom stretnutí. Povstalecké sily pod Šarovým vedením len pred desiatimi mesiacmi zosadili blízkeho spojenca Moskvy, exprezidenta Bašára Asada. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.
„Medzi našimi krajinami sa počas mnohých desaťročí rozvíjali špeciálne vzťahy,“ povedal Putin Šarovi. Ocenil historické väzby medzi Moskvou a Damaskom a vyjadril nádej na ich rozšírenie.
Šara v krátkom prejave nespomenul ruské základne v Sýrii, ale zdôraznil „dlhý historický vzťah“ medzi krajinami a ich „spoločné záujmy“. Pripomenul, že Sýria je stále čiastočne závislá od ruskej produkcie a odborných znalostí, najmä v oblasti energetiky. „Snažíme sa obnoviť a novým spôsobom definovať povahu tohto vzťahu,“ povedal.
Sýrsky vládny predstaviteľ v stredu predpoludním pre agentúru AFP povedal, že nový prezident plánuje požiadať o vydanie Asada, ktorý po zvrhnutí a úteku z krajiny získal azyl v Rusku. Moskva ho dlhodobo vojensky podporovala, ale nepokúsila sa čeliť ofenzíve rebelov. V tom období si pre vojnu na Ukrajine v Sýrii ponechala len malý vojenský kontingent.
V nedávnom rozhovore pre reláciu CBS News „60 minút“ Šara povedal, že sýrske úrady „využijú všetky dostupné právne prostriedky“ na súdny proces s Asadom.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok novinárom zdôraznil, že Moskva udelila Asadovi azyl z humanitárnych dôvodov, pretože „on a jeho rodina čelia fyzickému vyhladeniu“.
Lavrov odmietol špekulácie, že bývalý sýrsky prezident bol nedávno liečený na otravu s tým, že „nemá žiadne problémy so životom v našom hlavnom meste a nedošlo k žiadnym otravám“.
Napriek tomu, že počas občianskej vojny stáli na opačných stranách bojovej línie, noví vládcovia v Damasku zaujali pragmatický prístup k vzťahom s Moskvou. Rusko si vďaka tomu udržalo námornú základňu v Tartúse a leteckú základňu Humajmím neďaleko mesta Lázikíja a má záujem o ich zachovanie. Moskva údajne tiež poslala do Sýrie zásielky ropy.
