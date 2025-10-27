< sekcia Zahraničie
Putin prijal v Moskve severokórejskú ministerku zahraničných vecí
Moskva 27. októbra (TASR) - Vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou sa podľa ruského prezidenta Vladimira Putina vyvíjajú „podľa plánu“. Šéf Kremľa sa tak vyjadril v pondelok počas návštevy severokórejskej ministerky zahraničných vecí Čche Son-hui v Moskve. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Jonhap.
„Všetko ide podľa plánu,“ povedal to Putin, keď podával ruku ministerke KĽDR, vyplýva z videa zverejneného na účte Kremľa na platforme Telegram.
Čche svoju trojdňovú návštevu Ruskej federácie začala v nedeľu a podľa ruských médií navštívi aj Bielorusko. Do Ruska pricestovala v čase, keď sa v metropole Malajzie koná 47. summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), na ktorý pricestovali viacerí svetoví lídri vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa. V súvislosti s jeho účasťou na tomto summite sa objavili aj špekulácie o jeho možnom stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Šéf Bieleho domu v pondelok vyhlásil, že by sa s Kimom „veľmi rád“ stretol.
Juhokórejská tlačová agentúra však konštatuje, že návšteva šéfky diplomacie KĽDR v Rusku ešte viac znižuje možnosť stretnutia Trumpa s Kimom, keďže ministerka zahraničných vecí je zvyčajne zodpovedná za diplomatické stretnutia vodcu a sprevádza ho na takýchto rokovaniach.
Čche okrem Putina rokovala aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Vyzdvihla stretnutie Kima s Putinom minulý mesiac v Pekingu na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Toto stretnutie bolo podľa jej slov „významnou udalosťou, ktorá posunula doterajšie strategické partnerstvo medzi Severnou Kóreou a Ruskom na novú úroveň“. Vzťahy Ruska s KĽDR podľa Lavrova dostali za uplynulé takmer štyri mesiace silný impulz dosiahnutím vzájomných dohôd.
Severná Kórea a Rusko už minulý rok v júni prehĺbili vzťahy v rámci dohody o komplexnom strategickom partnerstve. Od októbra 2024 vyslal Pchjongjang približne 15.000 svojich vojakov do Ruska na pomoc vo vojne proti Ukrajine. Lavrov počas stretnutia s Čchee dodal, že Rusko nikdy nezabudne na „hrdinské skutky“ severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti, ktoré podľa jeho slov „ďalej posilnia puto a priateľstvo“ medzi Ruskom a KĽDR.
