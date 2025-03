Putin prijal Witkoffa, Trumpovi má tlmočiť jeho stanovisko k prímeriu

Moskva 14. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok neskoro večer prijal osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa, potvrdil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Witkoff má podľa Peskova Donaldovi Trumpovi odovzdať stanovisko Putina týkajúce sa amerického návrhu na 30-dňové prímerie na Ukrajine, píše TASR podľa správy agentúry TASS.



Peskov nespresnil, o akých témach Putin a Witkoff diskutovali. Ruský prezident navrhované prímerie predtým v princípe podporil, podľa neho je ale potrebné riešiť ďalšie "vážne" otázky, napríklad ako a kto by dozeral na dodržiavanie zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Takisto je podľa neho potrebné zaoberať sa základnými príčinami konfliktu.



Tieto Putinove úvahy má Witkoff teraz tlmočiť Trumpovi. Následne sa určí termín rozhovoru medzi ruským a americkým prezidentom, povedal novinárom Peskov. "Všetky strany sú uzrozumené s tým, že takýto rozhovor je potrebný. Existujú dôvody na opatrný optimizmus," dodal však s tým, že Putin sa v zásade stotožnil s postojom Trumpa. O opatrnom optimizme hovoril v rozhovore pre stanicu Fox News aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



Hovorca Kremľa zároveň poprel informáciu, s ktorou prišla vo štvrtok stanica NBC News. Podľa jej zdrojov bol z februárových i marcových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine v Saudskej Arábii vylúčený Trumpov vyslanec pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg, pretože ho Rusko na nich nechcelo.



Nemenované zdroje vrátane ruského vysokopostaveného predstaviteľa tvrdili, že Putin považuje Kellogga za príliš nakloneného Ukrajine. Peskov to odmietol s tým, že ide o vnútornú záležitosť Spojených štátov.



Ruský zdroj priamo oboznámený s názormi Kremľa na túto záležitosť predtým tvrdil, že Kellogg nie je "naším typom človeka - kalibrom, ktorý hľadáme". To, že Rusko nemalo záujem o Kelloggovu účasť, potvrdil aj nemenovaný predstaviteľ z Trumpovej administratívy. Bezprostredne tak nie je jasné, čo z toho vyplýva pre 80-ročného generála vo výslužbe.