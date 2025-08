Putin prijal Witkoffa v Kremli krátko pred uplynutím Trumpovej lehoty

Moskva 6. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu v Kremli stretol so Steveom Witkoffom, osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Došlo k tomu krátko pred uplynutím lehoty, ktorú dal Trump Putinovi na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



Witkoffa na moskovskom letisku Vnukovo privítal osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu Kirill Dmitrijev približne o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ).



Doposiaľ ide o piatu Witkoffovu návštevu Ruska od začiatku roka 2025. Vyslanec Moskvu navštívil naposledy 25. apríla a predtým zavítal 11. apríla do Petrohradu. V oboch prípadoch ho prijal šéf Kremľa.



Americký prezident Donald Trump 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. Neskôr to skrátil na desať dní, pričom táto lehota uplynie v piatok.



Na otázku, či sa Moskva môže vyhnúť uvaleniu sankcií Trump odpovedal, že podmienkou je uzavretie dohody, „vďaka ktorej prestanú umierať ľudia“. Ďalšie kroky Washingtonu podľa neho budú závisieť od výsledku rokovaní Witkoffa v Moskve.