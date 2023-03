Putin prijme v Moskve sýrskeho prezidenta Asada

Moskva 14. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude v stredu v Moskve rokovať so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. V utorok to oznámil Kremeľ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bude sa diskutovať o aktuálnych otázkach ďalšieho rozvoja rusko-sýrskej spolupráce v politickej, obchodnej, hospodárskej a humanitárnej oblasti, ako aj o možnostiach komplexného riešenia situácie v Sýrii a jej okolí," spresnil Kremeľ vo vyhlásení.



Asadova kancelária potvrdila, že sýrsky prezident pricestoval do Moskvy na oficiálnu návštevu a stretne sa s Putinom. V jej vyhlásení sa uvádza, že Asada po prílete privítali námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov a ruský veľvyslanec v Damasku Alexander Jefimov.



Asadov režim podľa analytikov vďačí za svoje "prežitie" ruskej vojenskej intervencii, ktorá zvrátila priebeh občianskej vojny v Sýrii v prospech Damask.



Vojna v Sýrii, ktorá sa začala brutálnymi zásahmi voči protivládnym demonštrantom v roku 2011, si podľa odhadov vyžiadala približne pol milióna obetí na životoch a milióny ďalších obyvateľov bolo vysídlených, píše AFP.