Putin pripúšťa riešenie vojny na Ukrajine, ak „zvíťazí zdravý rozum“
Putin sa opieral o „nastavenie“ súčasnej americkej administratívy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin verí, že je možné dohodnúť sa na prijateľnom riešení vojnového konfliktu na Ukrajine, ak „zvíťazí zdravý rozum“. Uviedol to na tlačovej konferencii, na ktorej hovoril o svojej návšteve v Číne. Podľa agentúry Reuters však Putin súčasne vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v bojových operáciách na Ukrajine, ak sa mierová dohoda nedosiahne, píše TASR.
Putin sa opieral o „nastavenie“ súčasnej americkej administratívy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. „Vidíme nielen ich výzvy, ale úprimnú túžbu nájsť toto riešenie. Zdá sa mi, že na konci tunela je určité svetlo. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ poznamenal ruský prezident. Súčasne však opäť varoval, že ak sa nepodarí dospieť k dohode, „potom budeme musieť všetky úlohy, ktoré sú pred nami, vyriešiť silou zbraní.“
Doplnil, že všetky formácie ruských ozbrojených síl zapojené do „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine postupujú vo všetkých smeroch.
Termín špeciálna vojenská operácia (SVO) sa v Rusku používa ako eufemizmus – Rusko týmto slovným obratom zľahčuje vojenský konflikt a vyhýba sa slovu „vojna“, ktorého používanie v tomto kontexte trestá. Termín SVO sa používa sa najmä v ruských oficiálnych vyhláseniach a štátnej propagande, aby konflikt pôsobil menej agresívne a „legitímne“.
„Všetky skupiny ruských ozbrojených síl postupujú. Úspešne. Rôznou rýchlosťou, ale prakticky vo všetkých smeroch,“ povedal ruský prezident na tlačovej konferencii po návšteve Číny.
Putin doplnil, že ukrajinská armáda sa v tejto situácii snaží „plátať diery“ na fronte presunom svojich jednotiek do najkritickejších oblastí.
Pokiaľ ide o samotné mierové rokovania, Putin avizoval, že Rusko je pripravené zvýšiť úroveň delegácie na rokovaniach s Ukrajinou „na skutočne vysokú politickú úroveň.“ Doplnil súčasne, že je spokojný s prácou Vladimira Medinského ako vedúceho ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou.
