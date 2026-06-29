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Putin pripustil problémy v oblasti palív
Podľa webu RBC na čerpacích staniciach Gazpromneft v Moskve je limit 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty.
Autor TASR
Moskva 29. júna (TASR) - Najväčšie ruské ropné spoločnosti sprísňujú obmedzenia na svojich čerpacích staniciach aj v Moskve a v Moskovskej oblasti. Prezident Vladimir Putin podľa agentúry TASS počas uplynulého víkendu pripustil istý nedostatok v zásobovaní palivami, píše TASR.
Podľa webu RBC na čerpacích staniciach Gazpromneft v Moskve je limit 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenie kanistrov je zakázané. Limit pre benzín na diaľničných čerpacích staniciach je rovnaký, pre naftu 200 litrov, uvádza spoločnosť.
Najmenej tri čerpacie stanice Lukoil v Moskve zaviedli maximálne 20 litrov paliva na zákazníka (presný druh nie je uvedený), tretia má limit 30 litrov. Tiež zakazujú predaj do kanistrov. Na mnohých miestach sa pred čerpacími stanicami tvoria dlhé kolóny a na internete sa šíria videá konfliktov medzi šoférmi.
Ruské orgány činné v trestnom konaní podľa denníka The Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri sprísnili postihy za predaj benzínu za nadsadené ceny. Jeden z pokutovaných bol prichytený pri pokuse o predaj benzínu v blízkosti čerpacej stanice. Ďalší traja predávali benzín online za premrštené ceny.
Priemerná cena benzínu v Rusku od začiatku roka vzrástla o 10 percent a celoštátny priemer je podľa údajov štátneho štatistického úradu Rosstat 71,20 rubľov (0,81 eura) za jeden liter k 22. júnu. V Irkutsku sa priemerná cena benzínu pohybovala tesne pod 71 rubľami za liter.
Prezident Vladimir Putin podľa agentúry TASS cez víkend pripustil, že Rusko čelí „určitému nedostatku“ paliva po vlne opakovaných ukrajinských útokov zameraných na ropné rafinérie.
Ruské zásoby benzínu podľa neho v súčasnosti dosahujú 1,7 milióna ton, čo sa takmer rovná úrovni z minulého roka. Na nedeľňajšom stretnutí o domácich dodávkach paliva sa okrem príslušných podpredsedov vlády a predstaviteľov hospodárstva zúčastnil aj minister obrany Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobjanin a zástupcovia ropných spoločností Gazprom, Lukoil, Rosnefť, Surgutneftegaz a Transnefť.
„Chcel by som zopakovať, že dopad teroristických útokov na naše civilné zariadenia a infraštruktúru by sa mal minimalizovať,“ uviedol Putin.
Hoci motoristi a podniky stále čelia problémom, palivové spoločnosti vrátane súkromných sa ukázali ako spoľahliví partneri štátu, poznamenal Putin. „Mimoriadne úlohy, ktoré vznikajú, sa riešia rýchlo a efektívne v záujme krajiny a našich občanov,“ tvrdí prezident.
Putin zdôraznil potrebu včas zabezpečiť poľnohospodárom palivo. „Od toho závisí úroda,“ podčiarkol. Moskva preto zvažuje dočasný úplný zákaz vývozu nafty, ktorý už platí pre vývoz benzínu a leteckého paliva.
Podľa webu RBC na čerpacích staniciach Gazpromneft v Moskve je limit 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenie kanistrov je zakázané. Limit pre benzín na diaľničných čerpacích staniciach je rovnaký, pre naftu 200 litrov, uvádza spoločnosť.
Najmenej tri čerpacie stanice Lukoil v Moskve zaviedli maximálne 20 litrov paliva na zákazníka (presný druh nie je uvedený), tretia má limit 30 litrov. Tiež zakazujú predaj do kanistrov. Na mnohých miestach sa pred čerpacími stanicami tvoria dlhé kolóny a na internete sa šíria videá konfliktov medzi šoférmi.
Ruské orgány činné v trestnom konaní podľa denníka The Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri sprísnili postihy za predaj benzínu za nadsadené ceny. Jeden z pokutovaných bol prichytený pri pokuse o predaj benzínu v blízkosti čerpacej stanice. Ďalší traja predávali benzín online za premrštené ceny.
Priemerná cena benzínu v Rusku od začiatku roka vzrástla o 10 percent a celoštátny priemer je podľa údajov štátneho štatistického úradu Rosstat 71,20 rubľov (0,81 eura) za jeden liter k 22. júnu. V Irkutsku sa priemerná cena benzínu pohybovala tesne pod 71 rubľami za liter.
Prezident Vladimir Putin podľa agentúry TASS cez víkend pripustil, že Rusko čelí „určitému nedostatku“ paliva po vlne opakovaných ukrajinských útokov zameraných na ropné rafinérie.
Ruské zásoby benzínu podľa neho v súčasnosti dosahujú 1,7 milióna ton, čo sa takmer rovná úrovni z minulého roka. Na nedeľňajšom stretnutí o domácich dodávkach paliva sa okrem príslušných podpredsedov vlády a predstaviteľov hospodárstva zúčastnil aj minister obrany Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobjanin a zástupcovia ropných spoločností Gazprom, Lukoil, Rosnefť, Surgutneftegaz a Transnefť.
„Chcel by som zopakovať, že dopad teroristických útokov na naše civilné zariadenia a infraštruktúru by sa mal minimalizovať,“ uviedol Putin.
Hoci motoristi a podniky stále čelia problémom, palivové spoločnosti vrátane súkromných sa ukázali ako spoľahliví partneri štátu, poznamenal Putin. „Mimoriadne úlohy, ktoré vznikajú, sa riešia rýchlo a efektívne v záujme krajiny a našich občanov,“ tvrdí prezident.
Putin zdôraznil potrebu včas zabezpečiť poľnohospodárom palivo. „Od toho závisí úroda,“ podčiarkol. Moskva preto zvažuje dočasný úplný zákaz vývozu nafty, ktorý už platí pre vývoz benzínu a leteckého paliva.