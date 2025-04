Putin prirovnal Elona Muska ku Sergejovi Koroľovovi

Moskva 17. apríla (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pred univerzitnými študentmi ocenil amerického miliardára Elona Muska a prirovnal ho k legendárnemu sovietskemu raketovému konštruktérovi Sergejovi Koroľovovi. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



„Je jeden chlapík, čo žije v Štátoch. Volá sa Musk a dalo by sa o ňom povedať, že básni o Marse. Také osoby sa medzi ľuďmi len tak nevidia – nadchnutí nejakou myšlienkou,“ povedal Putin študentom Moskovskej štátnej technickej univerzity Baumana.



„Ak sa to aj dnes zdá neuveriteľné, také myšlienky často dozrejú až po čase. Presne ako myšlienky Koroľova a našich priekopníkov dozreli v pravý čas,“ dodal Putin.



Sergej Pavlovič Koroľov bol priekopníkom v raketovej a kozmickej technike, stal sa však obeťou Stalinových čistiek a časť života preto prežil v gulagu. Po druhej svetovej vojne bol vedúcim sovietskeho kozmického programu, ale jeho identitu Moskva utajovala a bol známy len ako „hlavný konštruktér“. Podieľal sa na vývoji prvej umelej družice Sputnik aj rakiet Vostok. V roku 1961 raketa Vostok-1 vyniesla prvého človeka na obežnú dráhu Zeme - Jurija Gagarina.



Putinove výroky zazneli v čase zbližovania sa Ruska a USA vedených administratívou prezidenta Donalda Trumpa. V nej zohráva významnú úlohu Elon Musk, najbohatší človek na svete.



Jeho spoločnosť Space X pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vypúšťa do vesmíru rakety a patrí mu aj satelitná internetová sieť Starlink.



Musk v minulosti často kritizoval Ukrajinu, ktorá od februára 2022 čelí ruskej vojenskej agresii. Vo februári vyhlásil, že Kyjev v konflikte „zašiel priďaleko“, v marci zase ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského obvinil, že chce „večnú vojnu“.