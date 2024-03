Putin prisahal odvetu za ukrajinské útoky na Rusko

Moskva 15. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že jeho armáda odpovie na sériu ukrajinských útokov na Rusko. Označil ich za pokus Kyjeva vykoľajiť prezidentské voľby. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Ruské pohraničné oblasti sa tento týždeň stali terčom smrtiaceho ukrajinského ostreľovania a zažili aj opakované prieniky skupín vytvorených z protikremeľsky naladených Rusov.



"Tieto útoky nepriateľa nie sú a nezostanú nepotrestané," povedal Putin v príhovore, odvysielanom v televízii, na stretnutí so svojou bezpečnostnou radou.



"Som si istý, že naši ľudia, ruský ľud, na to odpovie ešte väčšou jednotou," dodal.



Putin tvrdil, že ukrajinské útočné skupiny sa pokúšali ovládnuť ruské územie najmenej trikrát v pohraničnej Belgorodskej oblasti a tiež v susednej Kurskej oblasti.



"Toto je pokus o zasahovanie do prezidentských volieb," povedal Putin. Tvrdil tiež, že ruskí vojaci vytlačili tieto ukrajinské sily z Kurskej aj Belgorodskej oblasti a že systémy ruskej protivzdušnej obrany zostrelili najviac projektilov vypálených silami Kyjeva.



Rusko už pred Putinovým príhovorom oznámilo, že diverzným a prieskumným skupinám sa nepodarilo dostať na ruské územie. Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov však uviedol, že sabotážne skupiny zmenili spomínané dve pohraničné oblasti Ruska - Belgorodskú a Kurskú - na "zóny aktívnych bojových operácií".