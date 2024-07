Putin prišiel na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu

Moskva 3. júla (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pricestoval do kazašskej metropoly Astana, kde sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Lídri členských krajín ŠOS budú od 3. do 4. júla diskutovať o stave mnohostrannej spolupráce v rámci organizácie a o jej prehlbovaní," vyhlásil Kremeľ. Dodal, že ruský prezident sa počas summitu plánuje bilaterálne stretnúť s lídrami niekoľkých štátov.



ŠOS je eurázijská politická, ekonomická, obranná a bezpečnostná organizácia, ktorú v roku 2001 založili Čína a Rusko. Má deväť stálych členských štátov – Čína, India, Kazachstan, Kirgizsko, Pakistan, Rusko, Tadžikistan, Uzbekistan a od minulého roka aj Irán. Tento rok by sa stálym členom malo stať i Bielorusko.



Okrem stálych členov sa očakáva aj účasť lídrov alebo zástupcov Azerbajdžanu, Kataru, Mongolska, Spojených arabských emirátov, Turkménska či Turecka.