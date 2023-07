Putin prisľúbil odpoveď na teroristický útok na Krymský most

Moskva 17. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin označil v pondelok útok na most spájajúci polostrov Krym s Ruskom za teroristický čin, z ktorého obvinil Ukrajinu. Zároveň dodal, že ruské ministerstvo obrany už pripravuje odvetné kroky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Minulú noc bol spáchaný ďalší teroristický útok na tento most... Čakám na konkrétne návrhy na zlepšenie bezpečnosti tohto strategického a dôležitého dopravného zariadenia," uviedol Putin v prejave vysielanom v televízii.



"Samozrejme, že od Ruska príde odpoveď. Ministerstvo obrany pripravuje náležité návrhy. To, čo sa stalo, je ďalším teroristickým útokom kyjevského režimu, ktorý z vojenského uhla pohľadu nemá zmysel," uviedol šéf Kremľa s tým, že most sa už dlho nepoužil na prepravu vojenského materiálu.



Ukrajina sa k útoku na most oficiálne neprihlásila, no podľa ukrajinských médií a zdroja agentúry AFP ho zorganizovala ukrajinská tajná služba (SBU) a námorníctvo.



Tento most vedúci na Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, bol poškodený pri bombovom útoku aj vlani v októbri. Aj z toho obvinilo Rusko Ukrajinu, Kyjev to však poprel.



Ruský vicepremiér Marat Chusnullin Putinovi povedal, že piliere mosta zostali po najnovšom útoku neporušené.