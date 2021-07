Putin prisľúbil pomoc Bielorusku postihnutému sankciami EÚ

Moskva 1. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prisľúbil podporu Bielorusku, na ktoré Európska únia nedávno uvalila rozsiahle ekonomické sankcie. Rozhodnutie EÚ súviselo s májovým odklonom civilného lietadla do Minska a následným zadržaním novinára a aktivistu Ramana Prataseviča bieloruskými úradmi, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



"Budeme naďalej poskytovať všestrannú pomoc bratskému bieloruskému ľudu aj v súčasnej, nie najľahšej domácej situácii," povedal Putin počas vystúpenia na fóre ruských a bieloruských regiónov.



Šéf Kremľa v tejto súvislosti kritizoval nové ekonomické sankcie EÚ, ktoré podľa neho negatívne postihnú predovšetkým obyčajných Bielorusov.



Na podujatí sa prostredníctvom videokonferencie zúčastnil aj bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý bol znovu zvolený do funkcie vo vlaňajších sporných prezidentských voľbách. Vo svojom vystúpení hovoril o ekonomickom a politickom tlaku Západu, ktorý sa podľa neho snaží narušiť rozvoj Bieloruska, uviedla agentúra TASS.



"Je jasné, že všetky tieto (západné) sankcie sú len otvorenou snahou eliminovať hospodársku súťaž a zmocniť sa ľudských a materiálnych zdrojov našich krajín," uviedol Lukašenko.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomína, že ekonomicky slabé Bielorusko je závislé od finančnej pomoci Moskvy.



EÚ minulý týždeň - v reakcii na kauzu novinára Prataseviča - oficiálne uvalila na Bielorusko nové rozsiahle sankcie, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. Rozšírila tiež zoznam sankcionovaných Bielorusov, na ktorý boli - okrem desiatok iných osôb a organizácií - zaradení aj Lukašenkov syn a nevesta.



Bielorusko reagovalo sériou odvetných krokov, ktoré zahŕňajú pozastavenie účasti na projekte Východné partnerstvo a readmisnej dohode s EÚ.



Lietadlo spoločnosti Ryanair muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Viacerí predstavitelia EÚ označili postup bieloruských úradov za akt štátneho pirátstva.