Putin pristál na leteckej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške
Lietadlo s Putinom a ďalšími vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi pristálo na Aljaške krátko pred plánovaným príletom 11.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).
Autor TASR
Anchorage 15. augusta (TASR) - Lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v piatok pristálo na leteckej základni Elmendorf-Richardson v meste Anchorage na Aljaške, kde sa stretne so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Lídri sa v rámci bilaterálneho summitu budú zhovárať o vojne na Ukrajine, informuje TASR podľa správ svetových agentúr.
Lietadlo s Putinom a ďalšími vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi pristálo na Aljaške krátko pred plánovaným príletom 11.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Rokovania by sa mali začať o približne 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
