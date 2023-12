Putin priznal, že pôvodne mal prísť saudskoarabský princ do Moskvy

Rijád 7. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu na rokovaní s korunným princom Muhammadom bin Salmánom v Rijáde uviedol, že pôvodne mal bin Salmán navštíviť Moskvu. Na poslednú chvíľu však došlo k zmene plánov a Putin odcestoval za ním. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Čakali sme vás v Moskve. Viem, že udalosti si vynútili zmenu plánov, no ako som už povedal, nič nezabráni rozvoju našich priateľských vzťahov. Ale ďalšie stretnutie by sa malo konať v Moskve," povedal Putin bin Salmánovi, ktorý s tým prostredníctvom svojho tlmočníka súhlasil. "V tom prípade sme dohodnutí," dodal ruský prezident.



Putin v stredu odcestoval na návštevu Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE), pričom stále nie je jasné, aký mal na túto narýchlo zorganizovanú zahraničnú cestu dôvod.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po Putinovom stretnutí s bin Salmánom informoval, že lídri rokovali o spolupráci krajín v rámci aliancie ropných producentov OPEC+. Agentúra Reuters v tejto súvislosti upozornila na fakt, že ceny ropy nedávno klesli napriek prísľubu krajín tejto aliancie, že znížia svoju produkciu. Peskov bez ďalších podrobností dodal, že lídri sa dohodli na pokračovaní v spolupráci v rámci OPEC+.



Bin Salmán po stretnutí ocenil vzájomnú spoluprácu Ruska a Saudskej Arábie, ktorá podľa neho "pomohla odstrániť napätie na Blízkom východe". "Máme pred sebou veľké príležitosti, ktoré môžeme využiť na dôležitú prácu v prospech celého sveta," dodal korunný princ.



Putin bol v stredu aj v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde rokoval so šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Uviedol, že ho chce informovať o situácii na Ukrajine, rozhovory sa mali zamerať aj na vývoj situácie v Pásme Gazy.



Putinova stredajšia návšteva v SAE a Saudskej Arábii bola jeho prvou zahraničnou cestou od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do krajín, ktoré nie sú spojencami Ruska, ako sú napríklad Bielorusko, Čína a Kazachstan.



Vo štvrtok má Putin v Kremli prijať iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího.