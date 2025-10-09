Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin priznal zodpovednosť Ruska za haváriu azerbajdžanského lietadla

Na videosnímke, ktorú zverejnilo kazachstanské ministerstvo pre mimoriadne situácie v piatok 27. decembra 2024, havária lietadla Embraer 190 azerbajdžanských aerolínií AZAL pri meste Aktau na západe Kazachstanu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Dušanbe 9. októbra (TASR) - Za vlaňajšiu haváriu lietadla azerbajdžanskej spoločnosti AZAL je zodpovedná ruská protivzdušná obrana. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na rokovaniach s azerbajdžanským náprotivkom Ilhamom Alijevom v Tadžikistane. Šéf Kremľa sa už vlani ospravedlnil za tento „tragický incident“, avšak nepriznal priamo, že lietadlo havarovalo v dôsledku zásahu ruskej protivzdušnej obrany. Rusko teraz podľa neho urobí všetko preto, aby za incident vyplatilo odškodné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
