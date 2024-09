Putin: Provokácia v Kurskej oblasti nezastavila Rusov na Ukrajine

Moskva 2. septembra (TASR) - Ukrajinská "provokácia" v ruskej Kurskej oblasti nezastavila postup ruskej armády v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Vyhlásil to v pondelok prezident Vladimir Putin, informovala agentúra Reuters s odvolaním na ruské médiá.



Putin počas návštevy Tuvianskej republiky na juhu Sibíri uviedol, že ruská armáda získava späť územie v Kurskej oblasti "po štvorcových kilometroch" a s ukrajinskými silami sa "vysporiada".



"Ich cieľom bolo zastaviť naše útočné akcie v kľúčových častiach Donbasu. Výsledok je známy... Nedosiahli zastavenie nášho postupu," povedal ruský prezident školákom. "Samozrejme, musíme sa vysporiadať s týmito banditmi, ktorí vstúpili do Ruskej federácie," citovala jeho slová agentúra AFP.



Ukrajinskí vojaci prekvapivo prenikli cez hranice do Kurskej oblasti 6. augusta. Podľa Kyjeva sa im podarilo obsadiť približne 100 obcí.



Ruským silám sa v uplynulých týždňoch darí postupovať smerom k mestu Pokrovsk, ktoré je kľúčovým logistickým centrom ukrajinskej armády. Kyjev priznal, že situácia v okolí tohto mesta je zložitá.