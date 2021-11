Putin: Prvé nadzvukové strely Zirkón dostane námorníctvo

Moskva 4. novembra (TASR) - Prvé nadzvukové riadené strely Zirkón dostane ruské námorníctvo začiatkom budúceho roka. Moskva totiž čoskoro ukončí ich testovanie. Stredajšie vyjadrenie ruského prezidenta Vladimira Putina citovala agentúra Reuters.



Moskva sa tak podľa Reuters snaží získať prevahu v pretekoch v zbrojení so Spojenými štátmi a ďalšími mocnosťami, ktoré sa taktiež pokúšajú vyvinúť novú generáciu ťažšie identifikovateľných a zneškodniteľných zbraní s dlhým doletom.



"Teraz je obzvlášť dôležité vyvinúť a implementovať technológie potrebné na vytvorenie nových hypersonických zbraňových systémov, vysokovýkonných laserov a robotických systémov, ktoré budú schopné efektívne čeliť potenciálnym vojenským hrozbám, čo znamená, že ešte viac posilnia bezpečnosť našej krajiny," povedal Putin. Dodal, že počas testovania raketa úspešne zasiahla pozemné aj námorné ciele pri odpálení sponad aj spopod hladiny mora.



Hypersonickú raketu Zirkón ruská armáda otestovala v uplynulých dvoch rokoch už niekoľkokrát.



Začiatkom októbra Moskva informovala, že strelu Zirkón po prvý raz úspešne odpálila z ponorky.



Putin prvýkrát odhalil existenciu tejto novovyvíjanej hypersonickej zbrane v roku 2018. Táto strela, ktorá môže až najmenej päťnásobne prekonať rýchlosť zvuku, by podľa neho mala byť schopná zasiahnuť ciele na zemi aj na mori až do vzdialenosti 1000 kilometrov.



Americký Pentagón v októbri uviedol, že chce, aby zbrojárske firmy znížili konečné náklady na výrobu nadzvukových zbraní, keďže vývoj a výroba jednej takejto strely stojí v súčasnosti desiatky miliónov dolárov, pripomína Reuters.