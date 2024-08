Putin prvýkrát od roku 2011 navštívil Čečensko

Moskva/Groznyj 20. augusta (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin priletel v utorok večer do Čečenska. Do tejto severokaukazskej ruskej republiky zavítal naposledy v decembri 2011, keď ešte pôsobil ako predseda federálnej vlády, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Putina na letisku v Groznom po vystúpení z vrtuľníka privítal čečenský vodca Ramzan Kadyrov, ktorý Moskvu podporuje vo vojne na Ukrajine, a ďalší čečenskí predstavitelia.



Kadyrov na platforme Telegram napísal, že šéfa Kremľa čaká "nabitý program".



"Vladimir Vladimirovič je napriek náročnému pracovnému dňu plný energie a pripravený navštíviť niekoľko miest v Čečensku," uviedol Kadyrov.



Putin v utorok pred príletom do Čečenska navštívil ďalšie dva regióny Severného Kaukazu — Kabardsko-Balkarsko a Severné Osetsko.



V Severnom Osetsku navštívil školu v Beslane, ktorú 1. septembra 2004 obsadili čečenskí ozbrojenci. Rukojemnícka dráma si vyžiadala 334 obetí. Doteraz Putin navštívil miesto útoku v Beslane len raz — v roku 2008, keď bol predsedom ruskej vlády.



Kadyrov vládne v Čečensku železnou rukou a snaží sa potlačiť akékoľvek formy odporu. Putin ho vymenoval za politického lídra republiky v roku 2007, keď mal iba 30 rokov. Stal sa nástupcom svojho otca Achmata Kadyrova, ktorý zahynul v roku 2004 pri bombovom útoku.