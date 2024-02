Putin reagoval na nadávku od Bidena sarkastickou poznámkou

Moskva 22. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin reagoval na hanlivé označenie zo strany amerického prezidenta Joea Bidena sarkastickou poznámkou o tom, že ho v Bielom dome uprednostnil pred exprezidentom Donaldom Trumpom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Putin nedávno uviedol, že považuje Bidena za lepšieho kandidáta na amerického prezidenta v nadchádzajúcich novembrových voľbách v USA ako je Trump, pretože je "skúsenejší, predvídateľnejší a je to politik starej školy".



"Samozrejme, že mi nemôže povedať: Voloďa, výborne, ďakujem (za podporu), veľmi si mi pomohol," povedal Putin v reakcii na to, že ho Biden nazval "sukiným synom", pričom použil skratku tejto nadávky (SOB, z anglického son of a bitch).



Biden konkrétne počas krátkeho príhovoru na podujatí v San Franciscu, ktoré sa konalo v rámci jeho predvolebnej kampane, na Putinovu adresu uviedol: "Máme tu šialených sukiných synov ako toho chlapa Putina a iných. Stále sa musíme obávať jadrového konfliktu, no existenčnou hrozbou pre ľudstvo je klimatická kríza."



Americký prezident zároveň avizoval, že Spojené štáty v piatok predstavia nové sankcie proti Rusku za minulotýždňovú smrť lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného vo väzení za polárnym kruhom.