Putin: Referendum o členstve Arménska v EÚ by bolo logické
Moskva 10. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že by bolo „logické“, ak by Arménsko usporiadalo referendum o členstve v Európskej únie. Vyjadril sa tak po tom, čo Arménsko, ktoré je dlhodobým spojencom Ruska, hostilo summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na otázku ohľadom ambícii Jerevanu vstúpiť do EÚ Putin odpovedal, že by bolo „celkom logické usporiadať referendum a opýtať sa arménskych občanov čo preferujú. Na základe toho by sme sa rozhodli aj my“.
„A potom by sme sa vydali cestou pokojného, civilizovaného a vzájomne výhodného rozdelenia,“ uviedol Putin.
AFP konštatuje, že šéf Kremľa pritom poukázal na paralelu s Ukrajinou. „Všetci teraz prežívame to, čo sa deje v súvislosti s Ukrajinou. Ale ako sa to celé začalo? Pokusom Ukrajiny vstúpiť do EÚ,“ vyhlásil.
Arménsko v pondelok na summite EPC hostilo desiatky lídrov krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následne sa v utorok v Jerevane konal samostatný summit EÚ a Arménska.
Po týchto rokovaniach si Rusko predvolalo arménskeho veľvyslanca v Moskve na protest proti účasti Zelenského na schôdzke.
Arménsko vlani prijalo zákon deklarujúci zámer uchádzať sa o členstvo v EÚ. Ruský prezident však v apríli upozornil na to, že Jerevan nemôže byť súčasťou Európskej únie a zároveň aj colného bloku vedeného Moskvou.
AFP pripomenula, že vzťahy medzi obomi krajinami sa v posledných rokoch citeľne zhoršili. Arménsko v roku 2024 zmrazilo členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom po tom, ako Moskvu obvinilo, že ho nedokázala ochrániť v ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom.
