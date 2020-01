Putin rokoval s Erdoganom medzi štyrmi očami o situácii v regióne

Istanbul 8. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký kolega Recep Tayyip Erdogan sa v stredu v Istanbule zišli na schôdzke medzi štyrmi očami.



Informovala o tom agentúra Interfax, ktorá dodala, že rokovanie konalo v prítomnosti tlmočníkov. Podľa agentúry TASS je možné, že do rokovaní sa podľa potreby zapoja príslušní ministri z delegácií oboch krajín.



Tlačová služba Kremľa predtým uviedla, že Putin plánuje prediskutovať s Erdoganom ďalší rozvoj rusko-tureckej spolupráce a medzinárodné otázky vrátane situácie v Sýrii a Líbyi.



Erdogan zase vyhlásil, že má v úmysle diskutovať s Putinom o opatreniach na dosiahnutie prímeria v provincii Idlib na severozápade Sýrie, ktorá je poslednou veľkou baštou pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov bojujúcich proti vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada, a o implementácii rusko-tureckého memoranda o Sýrii.



Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin uviedol, že Putin a Erdogan sa v rozhovoroch dotknú aj stupňovanie napätia medzi USA a Iránom po atentáte na iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý zahynul pri minulotýždňovom americkom útoku v Iraku.



Po rokovaniach sa prezidenti Putin a Erdogan zúčastnia na oficiálnom spustení plynovodu Turkish Stream, dodal Interfax.



Tento plynovod je podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RL/RFE) súčasťou dlhodobého cieľa Ruska, ktorý spočíva v obmedzení alebo ukončení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu, a to pomocou alternatívnych projektov plynovodov, ako sú Nord Stream 1 a Nord Stream 2.



Prezident USA Donald Trump však koncom decembra 2019 podpísal zákon uvaľujúci sankcie na spoločnosti spojené s výstavbou plynovodu Nord Stream 2, čím ohrozil jeho dokončenie.



Putin pricestoval do Turecka po návšteve Sýrie, kde sa stretol s prezidentom Bašárom Asadom. Obaja lídri sa oboznámili "so správami (vojenského velenia) o vývoji v rôznych regiónoch krajiny (Sýrie)," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.