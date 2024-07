Putin rokoval v Astane s Erdoganom aj o Ukrajine

Astana 3. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin rokoval v stredu popri summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Kazachstane so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom. Lídri hovorili okrem iného o Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS, RIA Novosti a Reuters.



Turecký líder Putinovi povedal, že Ankara by mohla pomôcť s vytvorením základu pre ukončenie vojny na Ukrajine, pričom vyjadril presvedčenie, že je možné dosiahnuť spravodlivý mier pre obe strany, uviedla vo vyhlásení Erdoganova kancelária. Lídri podľa nej rokovali aj o vojne v Pásme Gazy a spôsoboch, ako ukončiť konflikt v Sýrii.



Stretnutie Putina s Erdoganom trvalo približne hodinu a konalo sa v hoteli Ritz-Carlton v Astane. Podľa agentúry TASS prezidenti hovorili aj o ekonomickej spolupráci medzi svojimi krajinami a cestovnom ruchu.



Erdogan pozval Putina, aby prišiel čoskoro do Turecka, pričom šéf Kremľa mu prisľúbil, že určite príde.



Putin na začiatku stretnutia poukázal na to, že je s Erdoganom často v kontakte. "Vymieňame si pravidelne názory o situácii medzi našimi krajinami, situácii v regióne, v celom svete. No dávno sme sa nevideli, veľmi ma teší naše osobné stretnutie," povedal šéf Kremľa.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov avizoval, že lídri budú určite hovoriť aj o situácii na Ukrajine a v Sýrii. Neuviedol však bližšie detaily.



Putin absolvuje v stredu počas summitu v Astane viacero bilaterálnych stretnutí. Krátko po schôdzke s tureckým lídrom Putin začal rokovanie aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Obaja na začiatku stretnutia poukázali na súčasnú vysokú úroveň vzťahov medzi svojimi krajinami, píše agentúra AFP.



Čína sa stala kľúčovým politickým a ekonomickým partnerom Ruska po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.