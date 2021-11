Putin rokoval v Soči s palestínskym prezidentom Abbásom

Soči 23. november (TASR) - Postoj Moskvy k riešeniu palestínskej otázky zostáva rovnaký. Situácia by sa mala riešiť v súlade s prístupom Bezpečnostnej rady OSN a s prihliadnutím na záujmy všetkých obyvateľov regiónu. Vyhlásil to v utorok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v Soči rokoval s palestínskym lídrom Mahmúdom Abbásom. Správu priniesla ruská štátna tlačová agentúra TASS.



"Postoj Ruskej federácie v otázke riešenia palestínskeho problému zostáva rovnaký. Palestínsky problém by sa mal riešiť v súlade s predchádzajúcim rozhodnutiami prijatými na úrovni Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktoré zohľadňujú záujmy všetkých ľudí žijúcich v tomto regióne na základe (princípu) dvoch nezávislých štátov," povedal Putin.



Šéf Kremľa Abbása ubezpečil, že práca v tomto smere bude pokračovať "bez ohľadu na to, aké to bude ťažké". Putin zároveň dodal, že je rád, že palestínskeho prezidenta opäť osobne stretol.



"Vždy si vážime vašu úlohu a vašu pozíciu voči nám, Palestínčanom," uviedol počas rokovania Abbás.