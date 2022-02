Putin: Rokovania o Donbase sú v slepej uličke

Prečítajte si aj: Republiky v Donbase žiadajú Rusko o uznanie nezávislosti a spoluprácu



Moskva 21. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v súvislosti s dianím na východe Ukrajiny vyhlásil, žeNa otvorení zasadnutia Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktoré sa koná v Kremli, Putin osobitne zdôraznil osudy ľudí žijúcich na týchto územiach.Putin na zasadnutí podľa agentúry AFP priznal, že už nemá pocit, že by mierový plán z Minska, dohodnutý s Francúzskom, Nemeckom a Kyjevom, dokázal vyriešiť ukrajinský konflikt.na implementáciu mierových dohôd z Minska, povedal Putin podľa AFP na zasadnutí. Podľa agentúry TASS Putin skonštatoval, že rokovací proces o Donbase je v slepej uličke.Ako uviedol Interfax, rokovanie v Kremli je venované posúdeniu situácie v Donbase a vytýčeniu našich, ktorí sa na ruské vedenie obrátili so žiadosťou o uznanie ich suverenity.Putin pripomenul, že otázka ich uznaniaZdôraznil, že Bezpečnostná rada posudzuje otázku uznania nezávislosti DĽR a LĽR, nie ich vstup do Ruskej federácie. Vyhlásil, že o uznaní DĽR a LĽR sa rozhodne "dnes".Podľa Putina na zasadnutí prednesie správu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý sa angažujeOkrem toho vystúpi Dmitrij Kozak, ktorý zastupuje Rusko na rokovaniach v tzv. normandskom formáte. Podľa Putina má Kozak podať svoje hodnotenie toho,, ktoré boli podpísané v roku 2015 s cieľom vyriešiť konflikt na východe Ukrajiny.Predseda ruskej vlády Michail Mišustin podľa agentúry TASS vyhlásil, že jeho vláda robí prípravy na uznanie DĽR a LĽR už niekoľko mesiacov. Dodal, že podporuje návrh na uznanie ich nezávislosti, ak nedôjde k pokroku v rokovaniach, dodal TASS.Minister obrany Sergej Šojgu sa vyslovil za uznanie DĽR a LĽR. V podobnom duchu sa podľa TASS vyjadrili aj ďalší účastníci zasadnutia Bezpečnostnej rady.vyhlásil podľa TASS Dmitrij Kozak, ktorý kritizoval ukrajinské vedenie za to, ževymýšľa nové schémy pre urovnanie situácie v Donbasu, ktoré sú