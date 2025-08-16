< sekcia Zahraničie
Putin: Rokovania s Trumpom prebehli v konštruktívnej atmosfére
„Súhlasím s prezidentom Trumpom, ako dnes povedal, že prirodzene by mala byť zaistená aj bezpečnosť Ukrajiny. Prirodzene, sme pripravení na tom pracovať," uviedol Putin.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Anchorage 16. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že rokovania s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Anchorage na Aljaške prebehli „v konštruktívnej atmosfére vzájomného rešpektu“. Uviedol to v noci na sobotu na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom po skončení rokovaní v úzkom formáte, informuje TASR.
Putin tiež uviedol, že súčasné vzťahy medzi USA a Ruskom „klesli na najnižšiu úroveň od studenej vojny“ a stretnutie medzi prezidentmi bolo „už dávno potrebné“.
Ruský prezident zároveň dodal, že s Trumpom dosiahli „dohodu“ ohľadom Ukrajiny a upozornil Európu, aby „nebrzdila začínajúci pokrok“, cituje stanica Sky News.
Rusko má podľa neho „úprimný záujem“ o ukončenie konfliktu, ale aby bolo „trvalé“, musia sa odstrániť „primárne príčiny konfliktu“ a riešiť „legitímny konflikt“ Ruska.
„Súhlasím s prezidentom Trumpom, ako dnes povedal, že prirodzene by mala byť zaistená aj bezpečnosť Ukrajiny. Prirodzene, sme pripravení na tom pracovať," uviedol Putin.
„Rád by som dúfal, že dohoda, ktorú sme spoločne dosiahli, nám pomôže priblížiť sa k tomuto cieľu a vydláždi cestu k mieru na Ukrajine,“ dodal podľa Sky News.
Putin tiež uviedol, že súčasné vzťahy medzi USA a Ruskom „klesli na najnižšiu úroveň od studenej vojny“ a stretnutie medzi prezidentmi bolo „už dávno potrebné“.
Ruský prezident zároveň dodal, že s Trumpom dosiahli „dohodu“ ohľadom Ukrajiny a upozornil Európu, aby „nebrzdila začínajúci pokrok“, cituje stanica Sky News.
Rusko má podľa neho „úprimný záujem“ o ukončenie konfliktu, ale aby bolo „trvalé“, musia sa odstrániť „primárne príčiny konfliktu“ a riešiť „legitímny konflikt“ Ruska.
„Súhlasím s prezidentom Trumpom, ako dnes povedal, že prirodzene by mala byť zaistená aj bezpečnosť Ukrajiny. Prirodzene, sme pripravení na tom pracovať," uviedol Putin.
„Rád by som dúfal, že dohoda, ktorú sme spoločne dosiahli, nám pomôže priblížiť sa k tomuto cieľu a vydláždi cestu k mieru na Ukrajine,“ dodal podľa Sky News.