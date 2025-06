Putin: Rusi a Ukrajinci sú jeden národ

Petrohrad 20. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF) vyhlásil, že nevylučuje pokus o vojenské obsadenie ukrajinského mesta Sumy ako súčasť tvorenia nárazníkovej zóny pozdĺž hranice. Okrem toho nazval Rusov a Ukrajincov jedným národom a územie Ukrajiny tak označil za „naše“. Zároveň však vyhlásil, že Rusko nikdy nespochybnilo právo Ukrajiny na suverenitu, píše TASR podľa správ agentúr AFP, TASS a Reuters.



„Nemáme cieľ obsadiť Sumy, ale v zásade to nevylučujem,“ vyhlásil Putin. Mesto sa nachádza približne 30 kilometrov od hranice s Ruskom a od začiatku vojny vo februári 2022 je pravidelne cieľom útokov.



Putin vo svojej reči taktiež zjavne poprel právo Ukrajiny na vlastnú štátnosť. „Rusov a Ukrajincov považujem za jeden národ. V tomto zmysle je celá Ukrajina naša. Máme jedno príslovie - kam vkročí ruský vojak, to je naše,“ vyhlásil líder Ruskej federácie.



Ruský prezident zároveň povedal, že Moskva nikdy nespochybnila právo Ukrajiny na suverenitu, avšak poznamenal, že keď Ukrajina v roku 1991 vyhlásila nezávislosť, bol to „ešte neutrálny štát“.



Najnovšie vyjadrenia vyvolávajú pochybnosti o budúcnosti mierových rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Rusko totiž už niekoľko mesiacov odmieta ukrajinské výzvy na bezpodmienečné prímerie.



Ukrajina vlani v auguste začala zo Sumskej oblasti protiútok v ruskej Kurskej oblasti. Kyjevské jednotky vtedy obsadili desiatky pohraničných obcí, ktoré držali niekoľko mesiacov, než ich ruské sily opäť vytlačili. Putin v nadväznosti na ofenzívu nariadil jednotkám pozdĺž hranice vytvoriť „nárazníkovú zónu“.