Putin: Ruské námorníctvo bude vyzbrojené hypersonickými strelami

Petrohrad 31. júla (TASR) - Ruské námorníctvo bude behom niekoľkých mesiacov vybavené novými hypersonickými raketami Zirkón (Cirkon), pričom o oblasti ich nasadenia sa rozhodne na základe ruských záujmov. Vyhlásil to v nedeľu ruský prezident Vladimir Putin v príhovore na námornej prehliadke v Petrohrade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putin v príhovore venovanom Dňu Námorníctva, ktorý je v Rusku štátnym sviatkom, velebil ruského cára Petra Veľkého za to, že spravil z Ruska námornú veľmoc. Šéf Kremľa v príhovore nespomenul priamo Ukrajinu. Uviedol však, že podpísal novú námornú doktrínu, ktorej detaily neboli zverejnené, a označil hypersonické strely Zirkón za svetový unikát.



"Dodávanie týchto (striel) ruskej armáde sa začne v nadchádzajúcich mesiacoch... Fregata Admiral Gorškov ako prvá nastúpi do bojovej služby s touto impozantnou zbraňou na palube," uviedol Putin.



"Schopnosti ruského námorníctva sú dôležité... (Námorníctvo) je schopné reagovať rýchlosťou svetla voči všetkým tým, ktorí sa rozhodnú narušiť našu suverenitu a slobodu," vyhlásil ruský prezident.



Hypersonické strely môžu letieť až deväťkrát rýchlejšie než zvuk, uvádza Reuters. Rusko testovalo strely Zirkón v priebehu posledných 12 mesiacov, pričom ich v rámci testov odpaľovalo z lodí alebo ponoriek. Začiatkom júna ruská armáda oznámila, že testovanie Zirkónu bolo ukončené a čoskoro ním vyzbrojí vojenskú loď.